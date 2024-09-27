Финляндия и Эстония готовы лишить Россию выхода в Балтику: Что за новую игру затеял Запад?

Чем дальше, тем сильнее хочется понять, где же нашли такой чудесной храброй воды наши замечательные прибалтийские соседи, и сколько же они её употребить успели, что на полном серьёзе начинают рассуждать о том, чтобы заблокировать России выход в Балтийское море? Честно говоря, ещё в далёкие времена, когда Россия была заметно слабее, а Европа – гораздо мощнее, Пётр Первый успешно решил эту задачу… скажем так, известными способами.