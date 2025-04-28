Премьер Украины сообщил о новых договоренностях с США по ресурсной сделке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о новых договоренностях с США касательно соглашения о недрахПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о новых договоренностях с США касательно соглашения о недрах.
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