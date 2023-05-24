Граждане Узбекистана пытались похитить 29-летнюю девушку на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана по факту похищения человека, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах По данным следствия, вечером 22 мая два молодых человека, применив физическую силу, насильно посадили 29-летнюю девушку в автомобиль и попытались скрыться с места преступления.
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