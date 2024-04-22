Правление НСА одобрило результаты работы союза и развития агрострахования в 2023 году

19 апреля состоялось заседание Правления Национального союза агростраховщиков.Члены Правления заслушали информацию президента НСА Корнея Биждова об основных итогах 2023 года и текущем состоянии дел по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с господдержкой.
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