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Полковник Кривлюк: Контрнаступление ВСУ останавливается на трех направлениях

Контрнаступление Вооруженных сил Украины останавливается в трех направлениях. Эксперт аналитического «Центра оборонных стратегий», отставной украинский полковник Сергей Кивлюк сообщил, что наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка.

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