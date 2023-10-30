Полковник Кривлюк: Контрнаступление ВСУ останавливается на трех направлениях

Контрнаступление Вооруженных сил Украины останавливается в трех направлениях. Эксперт аналитического «Центра оборонных стратегий», отставной украинский полковник Сергей Кивлюк сообщил, что наступление на Азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка.
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