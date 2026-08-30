Фанаты «Локо» скандировали «Первая лига!» на матче с «Динамо»

Болельщики « Локомотива » недовольны выступлением красно-зеленых в текущем сезоне РПЛ . Во время домашнего матча с « Динамо » (0:1) фанаты железнодорожников скандировали «Первая лига!» После 6 матчей «Локомотив» с тремя очками занимает в таблице 14-е место.