Фанаты «Локо» скандировали «Первая лига!» на матче с «Динамо»

Болельщики « Локомотива » недовольны выступлением красно-зеленых в текущем сезоне РПЛ . Во время домашнего матча с « Динамо » (0:1) фанаты железнодорожников скандировали «Первая лига!» После 6 матчей «Локомотив» с тремя очками занимает в таблице 14-е место.
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