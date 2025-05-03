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Российские силы ПВО уничтожили 292 украинских дрона за сутки

Российские силы ПВО уничтожили 292 украинских дрона за сутки

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении за сутки 292 украинских беспилотников средствами ПВО. Также поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая склады и пункты управления дронами в 152 районах.

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