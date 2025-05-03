Российские силы ПВО уничтожили 292 украинских дрона за сутки

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении за сутки 292 украинских беспилотников средствами ПВО. Также поражены объекты военной инфраструктуры Украины, включая склады и пункты управления дронами в 152 районах.
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