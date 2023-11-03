Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Юрий Кот В СМИ сообщают, что глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;саратовских мигрантов должны наказать показательно...&quot;. Правильно. Но самарских тоже. Аффтар, поправь редактор.
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15 час.
Андрей Павлов
Нельзя конечно. Но пролазят. И во власть, и в правоохранительные органы. Вот кто главный лоббист завоза мигрантов? Хуснуллин.
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15 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
И это касается всех во всей стране.
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12 час.

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