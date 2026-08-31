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Тульские новости

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На оперативном совещании губернатора подвели итоги купального сезона 2026 года

На оперативном совещании губернатора подвели итоги купального сезона 2026 года

Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков напомнил, что в прошлом году был реализован единый подход в подготовке к купальному сезону во всех муниципалитетах.

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