Купер о дубле Кучерова: «Когда он делает такие вещи, границы его возможностей стираются»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:4, 3-1) отметил автора дубля форварда Никиту Кучерова, на счету которого также голевая передача в этой игре.
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