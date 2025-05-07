Бывшего заместителя главы Котласа осудили за хищение в особо крупном размере

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность бывшего начальника финансового управления ГО АО «Котлас» — заместителя главы администрации ГО АО «Котлас» Елены Владимировны Корякиной.
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