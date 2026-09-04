Единая модель профориентации объединила более 8,5 млн школьников в России, более 38 тыс. школ, около 3 тыс.
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