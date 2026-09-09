‼️🇷🇺🫡Армия России освободила Озерное в Харьковской области, — Минобороны ▪️Бойцы группировки войск «Север» выбили врага из населенного пункта и расширили плацдарм для наступления к Харькову.
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