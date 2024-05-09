«Вот это поворот»: 40 подозрительных компаний вывезли через порты Одессы зерна на 6 миллиардов

Сорок подозрительных компаний вывезли через порты Одессы зерна на 6 миллиардов гривен. Вероятно, зерно куплено за наличные, а вот колоссальные суммы остались за пределами налогообложения.
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