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Русская весна

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«Вот это поворот»: 40 подозрительных компаний вывезли через порты Одессы зерна на 6 миллиардов

«Вот это поворот»: 40 подозрительных компаний вывезли через порты Одессы зерна на 6 миллиардов

Сорок подозрительных компаний вывезли через порты Одессы зерна на 6 миллиардов гривен. Вероятно, зерно куплено за наличные, а вот колоссальные суммы остались за пределами налогообложения.

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Комментарии
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Ed Red
Кто то когда то говорил, что вывоз   Россия тормознет флотом. Либо врали, как привычно, либо тормозилку пиндосы сломали
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