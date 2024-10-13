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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Друг Месси Устари рассказал, как Лионель помог ему с трансфером в «Интер Майами»: «Мы пили мате, а через неделю оба были на поле. Это и есть прелесть футбола»

Вратарь присоединился к клубу на правах свободного агента несколько недель назад. «Лео внес свою лепту, веря, что у меня есть все качества, чтобы быть там.

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