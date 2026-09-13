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Мирошник заявил об отказе ООН направлять экспертов через Москву

Мирошник заявил об отказе ООН направлять экспертов через Москву

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ООН отказывается направлять экспертов для расследования преступлений ВСУ через Москву.

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