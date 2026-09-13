Мирошник заявил об отказе ООН направлять экспертов через Москву

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ООН отказывается направлять экспертов для расследования преступлений ВСУ через Москву.
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