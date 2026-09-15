Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Все, этому конец. Так продолжаться не может!»: Виктор Орбан возвращается для борьбы против правительства Мадьяра

«Все, этому конец. Так продолжаться не может!»: Виктор Орбан возвращается для борьбы против правительства Мадьяра

Виктор Орбан возвращается для борьбы против правительства Мадьяра Коллаж "Блокнота" Экс-премьер Венгрии убежден, что надо брать инициативу в свои руки, пока партия Петера Мадьяра «Тиса» не превратила Венгрию в колонию ЕС.

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