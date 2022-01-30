«Меня выставили», – 14-летняя дочь Алексея Панина «бомжует» на улице

Анна – дочь Алексея Панина от модели Юлии Юдинцевой. После скандального расставания с экс-возлюбленной актёр отсудил у неё дочку, а саму Юлю обвинил в алкоголизме.
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