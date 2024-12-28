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Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов

Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке выплат иностранным агентам средств на рублёвые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности, а также от продажи недвижимости или сдачи её в аренду.

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