Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об особом порядке выплат иностранным агентам средств на рублёвые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности, а также от продажи недвижимости или сдачи её в аренду.
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