«Закопать надо тебя на этом кладбище»: на Алтае воздыхатель-азербайджанец угрожает возлюбленной за отказ в общении

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Закатать его в асфальт или залить в бетон и ни каких проблем...
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16 час.
Eduard
Обратись к мужикам!
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Закопать надо этого ублюдка!
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1 час.

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