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Царьград

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"Рейнджерс" победил "Селтик" в дерби Шотландии со счетом 1:0

"Рейнджерс" победил "Селтик" в дерби Шотландии со счетом 1:0

В седьмом туре чемпионата Шотландии по футболу "Рейнджерс" одержал победу над "Селтиком" на стадионе "Селтик Парк" в Глазго.

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