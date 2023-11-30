«Вдарить по путинской массе» – беглая оппозиция собирается взрывать избирательные участки

AL Alexander Lyashenko Даже "Беглый философ Александр Осовцов предостерег от публичного обсуждения подобных вопросов.", но анониму по кличке "Медвежий угол",плевать,главное, отметиться!Главное количество подписчиков,введённых в муть исходящую от анонима по кличке "Медвежий угол".Обратите внимание на вопросы в его опросниках,и не только в этом,он их штампует как пирожки.

Андрей Бедный С какой стати следовать призывам врагов? А эта мутная беглая пена откровенные враги. И правильно кстати этот свою кодлу предупреждал. Одно подобное заявление уже дает основания объявить всю эту шайку террористами и отстреливать в любом месте мира, как пиндосы научили...