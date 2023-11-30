Политнавигатор Единственный способ сорвать президентские выборы в России – атаковать избирательные участки дронами.
«Вдарить по путинской массе» – беглая оппозиция собирается взрывать избирательные участки
Комментарии
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AL
Alexander Lyashenko
Даже "Беглый философ Александр Осовцов предостерег от публичного обсуждения подобных вопросов.", но анониму по кличке "Медвежий угол",плевать,главное, отметиться!Главное количество подписчиков,введённых в муть исходящую от анонима по кличке "Медвежий угол".Обратите внимание на вопросы в его опросниках,и не только в этом,он их штампует как пирожки.
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11 час.
Андрей Бедный
С какой стати следовать призывам врагов? А эта мутная беглая пена откровенные враги. И правильно кстати этот свою кодлу предупреждал. Одно подобное заявление уже дает основания объявить всю эту шайку террористами и отстреливать в любом месте мира, как пиндосы научили...
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Если они призывают к открытому терроризму, то нашим спецслужбам должны дать команду на физический отстрел лидеров, возвращение насильственном в Россию и сажать на пожизненное. Создадим из них резервацию, где нибудь на Новой земле, пусть там учатся Родину любить и сами себя прокармливать. Как то вот так.
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2 час.
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