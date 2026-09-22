Кардиолог Байдина: при гипертонии сосуды глазного дна могут сужаться

Кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина рассказала, что стабильно повышенное артериальное давление может со временем приводить к ухудшению зрения, причём изменения способны долго оставаться незаметными.
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