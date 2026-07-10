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Репортер Говард Бек: «Больше всего в ситуации с Каваем Ленардом должно быть сейчас стыдно «Торонто», это решение они могли принять полторы недели назад»

Сделка по переходу форварда Кавая Ленарда из « Клипперс » в «Торонто» оказалась заморожена после очередного напоминания НБА о расследовании возможного обхода потолка зарплат.

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