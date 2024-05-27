РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Нам абсолютно похрену.Певица Нюша подал...
  • Eduard
    Это людей не существует,это биороботы!Сторонники теории...
  • Eduard
    Он Украину на второй день предал!Активисты в Барсе...

ФАС и "Аэрофлот" поработают над прозрачностью ценообразования на авиаперевозки

ФАС и "Аэрофлот" поработают над прозрачностью ценообразования на авиаперевозки

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела встречу с "Аэрофлотом", на которой обсуждались вопросы повышения прозрачности ценообразования авиаперевозок, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх