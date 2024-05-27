ФАС и "Аэрофлот" поработают над прозрачностью ценообразования на авиаперевозки

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела встречу с "Аэрофлотом", на которой обсуждались вопросы повышения прозрачности ценообразования авиаперевозок, сообщает пресс-служба ведомства.
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