Жительница Южного Урала отдала неизвестным 2,5 миллиона рублей, испугавшись уголовного дела

Жительница Троицка лишилась более 2,5 миллионов рублей, чтобы избежать «уголовного преследования». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Троицкий» обратилась 58-летняя местная жительница.