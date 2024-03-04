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Жительница Южного Урала отдала неизвестным 2,5 миллиона рублей, испугавшись уголовного дела

Жительница Южного Урала отдала неизвестным 2,5 миллиона рублей, испугавшись уголовного дела

Жительница Троицка лишилась более 2,5 миллионов рублей, чтобы избежать «уголовного преследования». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Троицкий» обратилась 58-летняя местная жительница.

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