Рудковская — о возвращении Игнатовой: вопрос только в её желании и мотивации

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала номер Александры и Макара Игнатовых на турнире шоу-программ «Русский вызов», в котором они объявили о беременности фигуристки.
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