У «Катюши» юбилей: 80 лет назад «Оружие Победы» было принято на вооружение

У «Катюши» юбилей: 80 лет назад «Оружие Победы» было принято на вооружение21 июня 1941 г., за день до начала Великой Отечественной войны, на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-13.