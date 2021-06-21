Живая Кубань

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У «Катюши» юбилей: 80 лет назад «Оружие Победы» было принято на вооружение

У «Катюши» юбилей: 80 лет назад «Оружие Победы» было принято на вооружение

У «Катюши» юбилей: 80 лет назад «Оружие Победы» было принято на вооружение21 июня 1941 г., за день до начала Великой Отечественной войны, на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-13.

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