Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

368 подписчиков

В Тольятти запущено производство светотехники для Lada Azimut на уникальном оборудовании

В Тольятти запущено производство светотехники для Lada Azimut на уникальном оборудовании

В Тольятти на территории особой экономической зоны начала работу новая производственная линия АО «Лайтинг Солюшнс», рассчитанная на выпуск до 80 тысяч комплектов светотехники в год для кроссовера Lada Azimut, нового флагмана «АвтоВАЗа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии