В Тольятти запущено производство светотехники для Lada Azimut на уникальном оборудовании

В Тольятти на территории особой экономической зоны начала работу новая производственная линия АО «Лайтинг Солюшнс», рассчитанная на выпуск до 80 тысяч комплектов светотехники в год для кроссовера Lada Azimut, нового флагмана «АвтоВАЗа».