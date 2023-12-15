Лобода выступила в поддержку Пугачевой

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, заступилась за российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву.
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