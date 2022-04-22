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Взвешенная политика республик Южного Кавказа очевидно не по душе Вашингтону

Взвешенная политика республик Южного Кавказа очевидно не по душе Вашингтону

  После начала спецоперации России на территории Украины мир разделился на три разных лагеря: первые поддержали Москву, вторые выступили против и третьи держат нейтралитет.

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