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КНДР готовит к открытию роскошный курорт с видом на ракетный полигон

КНДР готовит к открытию роскошный курорт с видом на ракетный полигон

Власти Северной Кореи подготовили для туристов поистине уникальное развлечениеВ скором времени властями КНДР будет открыт один из самых роскошных курортов на восточном побережье страны, который получит название Вонсан-Кальма.

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