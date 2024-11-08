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Победители конкурса "Фотограф дикой природы 2024 года"

Победители конкурса "Фотограф дикой природы 2024 года"

 Помимо победителей в общем зачёте, награды были вручены в 18 различных категориях. В честь 60-летия конкурса «Фотограф дикой природы года» судьи также вручили новую премию за изображения, рассказывающие об успехах в области охраны природы.

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