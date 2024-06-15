ЕС согласовал рамки переговоров для вступления Украины и Молдавии

Global Look Press/IMAGO/Ardan Fuessmann Постпреды стран ЕС согласовали рамки переговоров по вступлению в объединение Украины и Молдавии, первый раунд состоится 25 июня, сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Евросовете.
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