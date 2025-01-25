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Одна ложка этого продукта снизит "плохой" холестерин за несколько недель

Одна ложка этого продукта снизит "плохой" холестерин за несколько недель

Что вы делаете для поддержания здоровья своего сердца? Физические упражнения и здоровое питание важны, однако новое исследование показало, что добавление одного продукта в ваш ежедневный рацион может значительно снизить уровень "плохого" холестерина.

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Комментарии
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Вера Охотникова
Не правда,
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