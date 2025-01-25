Одна ложка этого продукта снизит "плохой" холестерин за несколько недель

Что вы делаете для поддержания здоровья своего сердца? Физические упражнения и здоровое питание важны, однако новое исследование показало, что добавление одного продукта в ваш ежедневный рацион может значительно снизить уровень "плохого" холестерина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии