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Несекретные материалы

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Нефть вернула инфляцию: центробанки боятся снижать ставки, а Shell удвоила прибыль

Нефть вернула инфляцию: центробанки боятся снижать ставки, а Shell удвоила прибыль

Конфликт на Ближнем Востоке уже меняет мировую экономику. Нарушения поставок нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив разогнали цены на энергоносители, заставили крупнейшие центробанки отложить смягчение денежной политики и резко увеличили доходы нефтегазовых компаний.

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