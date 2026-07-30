Нефть вернула инфляцию: центробанки боятся снижать ставки, а Shell удвоила прибыль

Конфликт на Ближнем Востоке уже меняет мировую экономику. Нарушения поставок нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив разогнали цены на энергоносители, заставили крупнейшие центробанки отложить смягчение денежной политики и резко увеличили доходы нефтегазовых компаний.
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