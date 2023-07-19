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Следователи возбудили уголовное дело за попытку поджога Мавзолея Ленина

Следователи возбудили уголовное дело за попытку поджога Мавзолея Ленина

Следователи возбудили уголовное дело за попытку поджога Мавзолея Ленина Владислав ВислПо информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, в Москве произошел инцидент, связанный с попыткой поджечь Мавзолей Ленина с использованием коктейля Молотова.

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