Следователи возбудили уголовное дело за попытку поджога Мавзолея Ленина Владислав ВислПо информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT, в Москве произошел инцидент, связанный с попыткой поджечь Мавзолей Ленина с использованием коктейля Молотова.