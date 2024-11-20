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Стало известно об иных фигурантах в деле заочно арестованного в России Дериглазова

Стало известно об иных фигурантах в деле заочно арестованного в России Дериглазова

В новом деле в отношении националиста с Украины Артема Дериглазова, заочно арестованного в Москве и осужденного в 2012 году на пожизненный срок в Харькове за расправу над милиционером и покушении на еще двух граждан, есть иные фигуранты.

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