На Украине завели 260 дел на сотрудников военкоматов и медкомиссий

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что завело 260 уголовных дел в отношении сотрудников военных комиссариатов и военно-врачебных комиссий по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
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