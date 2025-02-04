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Организовавших удары по аэродромам РФ полковников ВСУ арестовали заочно

Организовавших удары по аэродромам РФ полковников ВСУ арестовали заочно

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 383-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана полковника Сергея Бурденюка.

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