Организовавших удары по аэродромам РФ полковников ВСУ арестовали заочно

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 383-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Андрея Дзяния и старшего штурмана полковника Сергея Бурденюка.
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