16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают дисквалификацию за допинг. Шесть из них – за мельдоний

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Из 16 дисквалифицированных несовершеннолетних спортсменов на момент наказания двоим не исполнилось 15 лет, двоим – 16, троим – 17.
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