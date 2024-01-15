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Одиннадцать НКО Ивановской области стали победителями первого в 2024 году конкурса Фонда Президентских грантов

Одиннадцать НКО Ивановской области стали победителями первого в 2024 году конкурса Фонда Президентских грантов

<p> Фонд Президентских грантов <a href="https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/news/1-559-nekommercheskikh-organizatsiy-stali-pobeditelyami-pervogo-v-2024-godu-konkursa-fonda-prezidentskikh-grantov">подвел</a> итоги первого грантового конкурса 2024 года.

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