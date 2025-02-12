Кто брал деньги USAID в России должны покаяться на Красной площади - Володин

На пленарном заседании Госдумы председатель Володин обвинил политиков, правозащитников и общественных деятелей, получавших финансирование извне, в том, что они должны открыто покаяться на Красной площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии