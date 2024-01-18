Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Не верю, что мусульмане осудили этого козла, а сами думают тоже самое.Мусульмане РФ осу...
  • Галина Друзина
    Ни фига не очистилась, ещё чистить и чистить.Лавров заявил, чт...
  • holms sherlok
    правильно, англия другого не понимает, признает только силуDM: Запрет РФ на ...

Врач-кардиолог Саламатина: Крещенские купания повышают риск тромбоза

Врач-кардиолог Саламатина: Крещенские купания повышают риск тромбоза

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина предупредила о том, что Крещенские купания, которые традиционно проводятся в ночь с 18 на 19 января, могут повысить риск развития тромбоза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх