Врач-кардиолог Саламатина: Крещенские купания повышают риск тромбоза

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина предупредила о том, что Крещенские купания, которые традиционно проводятся в ночь с 18 на 19 января, могут повысить риск развития тромбоза.