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Папа римский хотел крестить детей Роналду, когда Джорджина была беременна двойней. Об этом рассказал телеведущий Пачеко

Об этом рассказал телеведущий Рубен Пачеко.  «В шутку он сказал, что уже принял всех португальцев, и все, что ему нужно было сделать теперь, это встретиться с Криштиану Роналду.

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