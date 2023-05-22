Военное обозрение

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    Опять проворонили! Их надо не выдавливать с территории, а уничтожать.Сообщается о блок...

И Хиросима, и Артёмовск пострадали из-за США: Захарова прокомментировала слова президента Украины

И Хиросима, и Артёмовск пострадали из-за США: Захарова прокомментировала слова президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский сравнил пострадавший от разрушений Артемовск (украинское название – Бахмут) с подвергшейся атомной бомбардировке Хиросимой.

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