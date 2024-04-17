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LEON Вторая лига А. «Краснодар-2» сыграет с «Металлургом» на выезде в перенесенном матче

LEON Вторая лига Дивизион А 4-й тур Группа «Золото» «Металлург» Липецк – «Краснодар-2» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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