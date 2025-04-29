Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Вайтынен
    Они не развлекаются, они бабло косят. Сначала "снарядили экспедицию", от выделенного на неё бюджета 2/3 присвоили. Те...Шах и мат Москве:...
  • Станислава
    Приебалты совсем одурели и не удивительно их женщин имели и фашисты и лесные братья 70‰ из них были заражены сифилисо...Забросаем врагов ...
  • Вадим Диканский
    Или просто "каково"! А копийку" переименовать в "доллар"! Представляете, сколько долларов будет стоить евро по курсу ...Шах и мат Москве:...

Захарова о Бербок: прыжки на батуте - не тот навык, который нужен на посту председателя ГА ООН

Захарова о Бербок: прыжки на батуте - не тот навык, который нужен на посту председателя ГА ООН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя Генассамблеи ООН, кроме навыка прыжков на батуте и очень скудных знаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх