Захарова о Бербок: прыжки на батуте - не тот навык, который нужен на посту председателя ГА ООН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не имеет ничего для службы на посту председателя Генассамблеи ООН, кроме навыка прыжков на батуте и очень скудных знаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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