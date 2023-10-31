В Краснодаре за ограбление прохожего перед судом предстанут двое местных жителей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Краснодара в возрасте от 26 до 32 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».