Фугасные полутонные бомбы разнесли пункты управления БПЛА в Херсоне, огненный рой «Гераней» над Киевом и Одесскими портами, «Хиросима» в Харьковской области, удары по Украине сегодня, 24 февраля Юлия СоколоваПолутонные фугасные бомбы упали на пункт управления ударными дронами ВСУ в Херсоне.