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Пронедра

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Фугасные полутонные бомбы разнесли пункты управления БПЛА в Херсоне, огненный рой «Гераней» над Киевом и Одесскими портами, «Хиросима» в Харьковской области, удары по Украине сегодня, 24 февраля

Фугасные полутонные бомбы разнесли пункты управления БПЛА в Херсоне, огненный рой «Гераней» над Киевом и Одесскими портами, «Хиросима» в Харьковской области, удары по Украине сегодня, 24 февраля

Фугасные полутонные бомбы разнесли пункты управления БПЛА в Херсоне, огненный рой «Гераней» над Киевом и Одесскими портами, «Хиросима» в Харьковской области, удары по Украине сегодня, 24 февраля Юлия СоколоваПолутонные фугасные бомбы упали на пункт управления ударными дронами ВСУ в Херсоне.

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Комментарии
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Eduard
Эти дроноводы бандиты на 100%!
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