Фугасные полутонные бомбы разнесли пункты управления БПЛА в Херсоне, огненный рой «Гераней» над Киевом и Одесскими портами, «Хиросима» в Харьковской области, удары по Украине сегодня, 24 февраля Юлия СоколоваПолутонные фугасные бомбы упали на пункт управления ударными дронами ВСУ в Херсоне.
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